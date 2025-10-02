Sergio Conceição ha già dimenticato il Milan e riparte dall’Arabia | battuta la concorrenza di Spalletti

2 ott 2025

Dopo l’esperienza di sei mesi al Milan, Sérgio Conceição riparte dallArabia Saudita. Il tecnico portoghese ha raggiunto un accordo biennale con l’Al-Ittihad. 🔗 Leggi su Fanpage.it

