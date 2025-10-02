Con questo primo volume della stagione due di SIMULACRI, in uscita dal 3 ottobre, la saga weird ideata da Jacopo Camagni e Marco B. Bucci giunge alla sua sconvolgente conclusione. Il tempo passa, ma certi incubi non svaniscono mai: restano scolpiti nell’anima come tatuaggi indelebili. Dopo i tragici eventi di Pianosa, sono trascorsi molti anni e Duccio, unico “sopravvissuto”, è diventato un affermato architetto. Mentre si trova in trasferta in una tetra Venezia, sull’isola di Poveglia un gruppo di giovani content creator è a caccia di macabre leggende da dare in pasto ai follower. La loro storia e il passato di Duccio saranno destinati a intrecciarsi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta SIMULACRI – STAGIONE DUE. BONACCIA