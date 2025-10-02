Sergio Bonelli Editore presenta SIMULACRI – STAGIONE DUE BONACCIA
Con questo primo volume della stagione due di SIMULACRI, in uscita dal 3 ottobre, la saga weird ideata da Jacopo Camagni e Marco B. Bucci giunge alla sua sconvolgente conclusione. Il tempo passa, ma certi incubi non svaniscono mai: restano scolpiti nell’anima come tatuaggi indelebili. Dopo i tragici eventi di Pianosa, sono trascorsi molti anni e Duccio, unico “sopravvissuto”, è diventato un affermato architetto. Mentre si trova in trasferta in una tetra Venezia, sull’isola di Poveglia un gruppo di giovani content creator è a caccia di macabre leggende da dare in pasto ai follower. La loro storia e il passato di Duccio saranno destinati a intrecciarsi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: sergio - bonelli
Sergio Bonelli Editore presenta “NERO. VOLUME VIII – LA CASA DORATA”
Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. FURIE ROSSE”
Sergio Bonelli Editore: bilancio 2024 tra crescita dei ricavi, trasformazione multicanale e nuove sf
Dopo Guerra, Sergio Bonelli Editore celebra il successo della serie Senzanima, il celebre spin-off di Dragonero, creando per tutti i fan un prodotto da collezione: l'edizione in bianco e nero del secondo volume della serie in un nuovo grande formato, arricchita - facebook.com Vai su Facebook
Sergio Bonelli e Antonio Serra davanti a una gigantografia di Nathan Never: una scena ferma nel tempo, un pezzo di storia del fumetto italiano. ? - X Vai su X
Daryl Zed: Sergio Bonelli Editore presenta il secondo volume! - Sergio Bonelli Editore espande sempre di più l’universo generato dalla penna di Tiziano Sclavi, con il secondo volume di Daryl Zed. Si legge su tomshw.it
K-11: Sergio Bonelli Editore presenta il secondo volume della serie di Matteo Casali - 11 di Matteo Casali, la serie che porta il lettore nell'ultimo periodo del conflitto mondiale, e più ... tomshw.it scrive