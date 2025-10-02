Serate al Teatro dell’Olivo Show di prosa e danza con personaggi di grido

Al via il 21 novembre la stagione 202526 del Teatro dell’Olivo. Sette spettacoli per un programma con prosa e danza che accompagnerà il pubblico fino a marzo. Lodo Guenzi, Massimo Dapporto, Fabio Troiano, Tosca D’Aquino, Toni Fornari, Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Sandro Lombardi, la Compagnia Francesca Selva sono solo alcuni tra i protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Ad aprire la stagione il 21 novembre Massimo Dapporto e Fabio Troiano portano in scena "Pirandello pulp" di Edoardo Erba, per la regia di Gioele Dix. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serate al Teatro dell’Olivo. Show di prosa e danza con personaggi di grido

