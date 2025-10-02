Sequestro di polvere da sparo e droga | blitz all’alba con 50 carabinieri 3 arresti

Lucca, 2 ottobre 2025 – Tre arresti, sequestro di polvere da sparo, sostanze stupefacenti e denaro contante. Blitz antidroga dei carabinieri nella Piana all'alba di oggi. Militari della compagnia di Lucca, coadiuvati dai colleghi di Montecatini, Marcianise (Caserta), con l'ausilio di un elicottero del nucleo carabinieri di Pisa, di un'unità cinofila carabinieri di Firenze e di due unità cinofile della polizia locale di Lucca, hanno eseguito undici decreti di perquisizione emessi dalla Procura nei confronti di altrettanti indagati per il reato di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti.

