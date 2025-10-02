Sequestrato e chiuso un albergo diffuso a Roma balcone trasformato in lavanderia e certificazioni false

Cinque strutture ricettive abusive chiuse a Roma: la Polizia scopre gravi violazioni di sicurezza e falsificazione di documenti.

