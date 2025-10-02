sequestrata eroina per 1 milione di euro a malpensa 7 arresti

La guardia di finanza di Varese ha eseguito quattro misure di custodia cautelare in carcere, tra Lombardia e Toscana, nell'ambito di un'operazione contro un traffico internazionale di eroina con base all'aeroporto di Malpensa. L'attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio e condotta dal Gruppo Malpensa, ha consentito di smantellare un sistema di approvvigionamento e distribuzione di eroina proveniente dal Pakistan, in particolare dalla regione del Punjab. L'indagine era partita dall'arresto in flagranza di un cittadino pakistano con cittadinanza italiana, trovato con 12 chilogrammi di eroina nascosti in un doppiofondo al momento dello sbarco a Malpensa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

