Sequestrata discarica abusiva di oltre mille metri quadri a Brancaleone | cinque denunce

Reggiotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una discarica abusiva di oltre mille metri quadrati, adibita a deposito di un consistente quantitativo di rifiuti speciali, tra cui pneumatici, materiale ferroso, elettrodomestici e due carcasse di autoveicoli, è stata sequestrata dai carabinieri a Brancaleone, in esecuzione di provvedimento del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sequestrata - discarica

Terra dei Fuochi, blitz interforze: sequestrata discarica abusiva

Mondragone, sequestrata discarica abusiva: rifiuti pericolosi abbandonati in un’area di 450 metri quadrati

Roghi tossici fra Bari e Valenzano, sequestrata discarica abusiva

sequestrata discarica abusiva oltreScoperta e sequestrata una discarica abusiva di oltre mille metri quadrati nel Reggino - Una discarica abusiva di oltre mille metri quadrati è stata sequestrata dai Carabinieri a Brancaleone, nel Reggino ... Come scrive italpress.com

sequestrata discarica abusiva oltreBrancaleone, sequestrata discarica abusiva di 1000 mq - Una discarica abusiva di oltre mille metri quadrati, adibita a deposito di un consistente quantitativo di rifiuti speciali, tra cui pneumatici, materiale ferroso, elettrodomestici e due carcasse di ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sequestrata Discarica Abusiva Oltre