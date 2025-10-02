Senzatetto trovato morto in via Clark liberata la salma di Nikolai | l' ultimo saluto a San Demetrio

Salernotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata liberata la salma di Nikolai, il cittadino polacco trovato morto il 3 settembre in via Clark, dopo essere stato condotto in ospedale per un malore. Sul suo decesso, sono in corso delle indagini: eseguita anche l'autopsia sul corpo del 64enne. “Finalmente possiamo accompagnare con la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: senzatetto - trovato

Tragedia a Roma, senzatetto trovato senza vita in piazza a Trastevere: si indaga sulle cause della morte

Bergamo, senzatetto trovato morto sotto il porticato della Chiesa di San Marco

Senzatetto di 46 anni trovato morto in via Locatelli a Bergamo

Uomo trovato morto nell’ex stazione dell’Arst di Sassari - Un uomo senza fissa dimora, è stato trovato privo di vita in via XXV Aprile, a Sassari. Riporta sassarioggi.it

“Più risorse per l’inserimento nelle comunità”“Più risorse per l’inserimento nelle comunità”“Più risorse per l’inserimento nelle comunità” - Gli assessori ricordano che il Comune da solo non può gestire persone con gravi dipendenze e chiedono il supporto di Regione Lombardia ... Lo riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Senzatetto Trovato Morto Via