Senza Scampo Tv8 | trama e spiegazione finale del film

Senza Scampo film Tv8. Senza Scampo film Tv8 del 2024 con Brianna Cohen, Audrey Lynn-Marie e Philip Boyd. Quando l’eroica impresa di una donna diventa virale, una giornalista si presenta alla sua porta affermando di conoscere la sua vera identità. Questa è in breve la storia del thriller. A seguire, la trama di Senza Scampo e la spiegazione finale del film di Tv8. Senza scampo trama completa. Quando la casalinga Alex salva la vita di una donna e un video del suo gesto eroico diventa virale, un cronista di nera si presenta alla sua porta affermando di conoscere la sua vera identità. Mentre Alex lotta per tenere nascosto il suo oscuro passato al marito e alla figlia, il cronista viene trovato assassinato; ora principale sospettata, Alex deve eludere la polizia nel tentativo di scoprire l’identità dell’assassino. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

