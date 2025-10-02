Senza le armi israeliane l’Europa è nei guai
Persino la nave della marina spagnola schierata per proteggere la flottiglia di Gaza è equipaggiata con sistemi militari prodotti dalla Rafael israel. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: armi - israeliane
Polemiche su Mubi, che distribuisce La Grazia di Sorrentino: la finanzia un fondo che investe in produzione d’armi israeliane
Autogol di Londra, blocca l’esposizione di armi israeliane che usa anche il Regno Unito
“Stop al transito di armi israeliane e divieto di ingresso in Spagna di chi è coinvolto nelle operazioni a Gaza”: le nove misure di Sanchez “per fermare il genocidio”
La Spagna mette al bando le armi israeliane. Ma si riserva una scappatoia. Il governo potrà autorizzare "eccezionalmente" i trasferimenti di materiale di difesa sulla base di "interessi nazionali generali" - facebook.com Vai su Facebook
“Sanzioniamo Israele e togliamogli le armi”. Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - X Vai su X
Ancora armi a Israele da un porto italiano, stavolta Ravenna blocca tutto. Ma il governo si chiama fuori - Il porto di Ravenna blocca container di esplosivi diretti a Israele su pressione di istituzioni locali e portuali, mentre il governo Meloni si dichiara ... Riporta fanpage.it
I portuali europei pronti a bloccare le navi cariche di armi dirette a Israele - Diversi sindacati europei dei lavoratori portuali si sono incontrati sabato a Genova per definire una strategia per bloccare le esportazioni di armi dall'Europa verso Israele #EuropeNews ... Segnala msn.com