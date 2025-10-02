Sentieri Mediterranei 2025 | Musica e Cultura a Summonte

Nel suggestivo borgo di Summonte, uno dei più belli d’Italia, torna l’atteso appuntamento con Sentieri Mediterranei, giunto alla sua 27ª edizione. L’evento, che si terrà l’11 e 12 ottobre, promette due giorni intensi di musica, arte, tradizioni e sapori, in una cornice autunnale che rende. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

