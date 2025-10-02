Senso unico e limite di 30 chilometri orari | mini rivoluzione del traffico in via Archirafi

Auto che non potranno oltrepassare il limite dei 30 chilometri orari e un tratto di strada a senso unico. Con i lavori per la realizzazione del marciapiede con percorso tattile per facilitare i non vedenti in fase di completamento, si profila una mini rivoluzione del traffico in via Archirafi. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: senso - unico

Montevarchi, giovedì 24 luglio, dalle ore 8. 30 e fino al termine dei lavori, la circolazione in via Chiantigiana in prossimità del sottopasso, sarà regolata a senso unico alternato

Montevarchi, senso unico alternato per il sottopasso Chiantigiana

Via della Loggia a senso unico, buona la prima (con riserva): «Test sulla viabilità del futuro». Ma i bus non passano al Guasco

Con via Crispi a senso unico si accende una nuova polemica tra chi vive nel cuore della città. Vai su Facebook

Via Mariano Stabile, cambia il senso unico tra via Michele Amari e via Roma https://ift.tt/571LyQp - X Vai su X

Senso unico alternato e limite di velocità sulla SR509 “di Forca d’Acero” per lavori di messa in sicurezza - La Provincia dell'Aquila, Settore Viabilità, ha emesso un'ordinanza per regolamentare il traffico su alcuni importanti tratti stradali a causa di lavori di messa in sicurezza e rifacimento d ... Si legge su terremarsicane.it

Tre nuovi sensi unici e limite di 30 all'ora in centro: c'è l'ordinanza. «Ma i camion passano anche se c'è il divieto» - Ufficializzata, anche con ordinanza della polizia locale, la nuova viabilità tra piazza Fiume e via San Fermo a San Giacomo di Veglia. Segnala ilgazzettino.it