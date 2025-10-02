Sensi | Fine gestione? Avrei dovuto spiegare meglio ho ricevuto minacce di morte
È finita ormai da tempo l’era Rosella Sensi, figlia dello storico presidente Franco che, anche dopo aver venduto il club, non ha mai emotivamente abbandonato la Roma. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’attuale sindaco di Visso (dal 2024) ha ripercorso alcuni momenti della sua presidenza, belli e brutti: “ Se mi devo rimproverare qualcosa è non aver saputo comunicare le cose nel modo giusto, ma era un momento difficile e lasciare era doveroso. Mi dispiace per l’epilogo, avrei dovuto spiegare meglio la situazione, molte cose scritte erano sbagliate. A volte quando si vivono da dentro certe situazioni le decisioni che prendi sono dettate da tanti fattori, spiegarle avrebbe forse creato meno astio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
