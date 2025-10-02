Non sono più soltanto gli infortuni fisici o le malattie legate all’esposizione a sostanze chimiche a minacciare il benessere dei lavoratori, ma una piaga invisibile e crescente: le malattie psichiche correlate allo stress lavoro-correlato. I dati recenti, diffusi il 23 settembre 2025 dall’Inail e dai sistemi di sorveglianza come MalProf e Marel, non solo confermano l’entità di questo fenomeno, ma richiedono un urgente ripensamento delle politiche di prevenzione. I ritmi incessanti della modernità, la pressione competitiva e la trasformazione continua dei modelli organizzativi stanno plasmando un nuovo, insidioso panorama della salute sul lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Sempre più lavoratori si ammalano di stress, professioni sanitarie tra le più colpite