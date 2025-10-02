Sempre più città fanno pagare i parcheggi in base al peso dell’auto

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui ) – Domenica scorsa a Zurigo è passato il referendum comunale sulle tariffe di sosta per i residenti rapportate al peso delle automobili. Ha partecipato alla votazione il 52,6 per cento dei cittadini: un’affluenza più alta rispetto a quella delle elezioni regionali nelle Marche (50,1 per cento), vinte dal candidato di centrodestra Francesco Acquaroli. Il “sì” è stato scelto dal 52,8 per cento dei votanti, segno che anche a Zurigo – una delle città europee più virtuose in fatto di trasporto pubblico e mobilità attiva – il tema dei parcheggi è scottante e divisivo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

