Sempre fiori mai un fioraio l' omaggio di Pino Strabioli al genio irriverente di Paolo Poli in scena a Molfetta
Il ricordo di grandi figure della cultura e dello spettacolo del passato fa da trait d’union tra le proposte del secondo weekend di programmazione - 3, 4 e 5 ottobre - del festival Trame Contemporanee che a Molfetta ospiterà tre spettacoli e una gara di poesia performativa. Venerdì 3 ottobre. 🔗 Leggi su Baritoday.it
"Sempre Fiori mai un Fioraio" di Pino Strabioli oggi in scena a Roma presso il Parco del Ninfero. L'omaggio a Paolo Poli - Pino Strabioli oggi andrà in scena al Parco del Ninfeo (Eur di Roma), con lo spettacolo “Sempre fiori mai un fioraio”, dedicato alla memoria di Paolo Poli, scomparso nel 2016. Scrive ilmessaggero.it
«Sempre fiori, mai un fioraio»: Pino Strabioli omaggia Paolo Poli a Villa Di Donato - Pino Strabioli porta in scena a Villa di Donato, in Piazza Sant'Eframo Vecchio 12 a Napoli, giovedì 5 giugno 2025 alle ore 20:30, lo spettacolo «Sempre fiori, mai un fioraio! Da ilmattino.it