Sempre fiori mai un fioraio l' omaggio di Pino Strabioli al genio irriverente di Paolo Poli in scena a Molfetta

Il ricordo di grandi figure della cultura e dello spettacolo del passato fa da trait d’union tra le proposte del secondo weekend di programmazione - 3, 4 e 5 ottobre - del festival Trame Contemporanee che a Molfetta ospiterà tre spettacoli e una gara di poesia performativa. Venerdì 3 ottobre. 🔗 Leggi su Baritoday.it