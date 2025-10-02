In un mondo senza memoria, Aira lotta per l’identità. Semper Globus Verus, il romanzo distopico di Francesca Daccò, edizione Terre Sommerse. In tutti gli store “Semper Globus Verus” l’ultimo libro di Francesca Daccò edizioni Terre Sommerse. La storia si sviluppa con ritmo e azione in una dimensione sospesa fra futuro e passato in cui gli abitanti ridotti a sigle numeriche sono privati dei ricordi, dei sentimenti e dei desideri. In un continuo cambio di prospettiva la protagonista, Aira, fiera nella sua determinazione di fuga e al contempo ostinata nel non volersi piegare ad essere un numero privo di identità su Globus Verus, intesse alleanze per sopravvivere in un nuovo mondo ostile e gerarchizzato nel quale la forza fisica e mentale e l’utilizzo di strane armi sono l’unico modo per poter esistere e resistere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Semper Globus Verus: il nuovo romanzo distopico di Francesca Daccò