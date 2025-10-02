Semifinale del premio Giovane Manager | sfida sul futuro etico dell' innovazione

Brindisireport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Si terrà venerdì 3 ottobre, alle 15:45, presso la sala conferenze dell'Autorità di Sistema Portuale, la Semifinale Centro Sud della settima edizione del Premio Giovane Manager, organizzato da Federmanager Giovani. L'edizione 2025 si concentrerà sul tema "Next - New ethics for. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: semifinale - premio

Ippica, terza semifinale del Superfrustino. Tqq Premio Centrale del Latte di Cesena

Premio Fabrizio De Andrè, in semifinale approdano due artisti reggini

semifinale premio giovane managerSemifinale del premio Giovane Manager: sfida sul futuro etico dell'innovazione - Si terrà venerdì 3 ottobre, alle 15:45, presso la sala conferenze dell'Autorità di Sistema Portuale, la Semifinale Centro Sud della settima edizione del Premio Giovane Manager, organizzato ... brindisireport.it scrive

semifinale premio giovane managerFedermanager, etica e tecnologia al centro dell'ultima edizione del Premio Giovane Manager - Leggi su Sky TG24 l'articolo Federmanager, etica e tecnologia al centro dell'ultima edizione del Premio Giovane Manager ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Semifinale Premio Giovane Manager