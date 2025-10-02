Sembrava Ronaldo | tifosi increduli per il gol di Gatti! Le reazioni social a Villarreal-Juve
La Juve si fa recuperare nel finale sul campo del Villarreal dal gol dell’ex di Renato Veiga. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai bianconeri, che erano riusciti a rimontare lo svantaggio iniziale di Mikautadze con le reti di Gatti e Conceiçao. Proprio la magia in rovesciata del difensore della Juve ha mandato in delirio i tifosi, che sui social lo hanno paragonato a Cristiano Ronaldo. Queste le migliori reazioni dal web a Juve-Villarreal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sembrava - ronaldo
Buon compleanno, Fenomeno! Era il 14 settembre 1997 quando Ronaldo, da poco sbarcato in Italia con l’etichetta di prodigio mondiale, si presentò così: primo gol ufficiale in maglia Inter, al Dall’Ara contro il Bologna. Una magia che sembrava solo l’in - facebook.com Vai su Facebook