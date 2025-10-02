Sembrava Ronaldo | tifosi increduli per il gol di Gatti! Le reazioni social a Villarreal-Juve

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juve si fa recuperare nel finale sul campo del Villarreal dal gol dell’ex di Renato Veiga. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai bianconeri, che erano riusciti a rimontare lo svantaggio iniziale di Mikautadze con le reti di Gatti e Conceiçao. Proprio la magia in rovesciata del difensore della Juve ha mandato in delirio i tifosi, che sui social lo hanno paragonato a Cristiano Ronaldo. Queste le migliori reazioni dal web a Juve-Villarreal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

