Sembrava Ronaldo | tifosi increduli per il gol di Gatti! Le reazioni social a Villarreal-Juve

La Juve si fa recuperare nel finale sul campo del Villarreal dal gol dell'ex di Renato Veiga. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca ai bianconeri, che erano riusciti a rimontare lo svantaggio iniziale di Mikautadze con le reti di Gatti e Conceiçao. Proprio la magia in rovesciata del difensore della Juve ha mandato in delirio i tifosi, che sui social lo hanno paragonato a Cristiano Ronaldo. Queste le migliori reazioni dal web a Juve-Villarreal.

