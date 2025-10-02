Semaforo rosso per Sinner e Alcaraz | la pacchia è finita

Tutto sta per cambiare nel circuito maggiore: c’è qualcuno pronto a mettere alla prova Sinner e Alcaraz come nessuno è stato in grado di fare finora. Fino a questo momento sono stati inattaccabili, tant’è vero che, per il secondo anno consecutivo, da bravi amici quali sono si sono divisi gli Slam in parti uguali. Il vento però, sta per cambiare, o almeno questo dicono le “previsioni”. (AnsaFoto) – Ilveggente.it C’è qualcuno, qualcuno che di tennis se ne intende e che indubbiamente sa il fatto suo, assolutamente certo che le gerarchie stiano per cambiare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Semaforo rosso per Sinner e Alcaraz: la pacchia è finita

In questa notizia si parla di: semaforo - rosso

L’agonia della Ferrovia Pontremolese, semaforo rosso per i fondi e il raddoppio resta un miraggio

Ecco il “rosso stop” al semaforo di via Viganò

Sanità, semaforo rosso per la Campania: bocciato il piano di uscita dal deficit

Accoltellato per un semaforo rosso: finisce nel sangue la lite fra automobilisti https://lastampa.it/torino/2025/10/02/news/nichelino_coltellate_semaforo_rosso_lite-15334015/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

A Reggio Calabria decine di multe per passaggio con il semaforo rosso sono state annullate perché mancava la delibera della giunta comunale che autorizzava l’installazione dei dispositivi. Ma questo è solo uno dei motivi per ottenere l'annullamento - facebook.com Vai su Facebook

Semaforo rosso per Sinner e Alcaraz: la pacchia è finita - Grandi sorprese nel circuito maschile: un talento in ascesa potrebbe interrompere il dominio di Sinner e Alcaraz nei tornei principali. ilveggente.it scrive

Sinner sconfitto da Alcaraz agli Us Open: «Non potevo fare di più. Devo uscire dalla comfort zone» - La finale degli Us Open 2025 si è tinta di rosso e giallo, i colori di Carlos Alcaraz, che a New York ha battuto l’azzurro e conquistato il titolo. Da ilgazzettino.it