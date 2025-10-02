Semaforo rosso ignorato scoppia la lite nel Torinese | accoltellato un uomo arrestato aggressore
L'aggressione è avvenuta in strada a Nichelino dopo una discussione tra due automobilisti. La vittima è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Fermato un uomo di 61 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
