Semaforo rosso ignorato scoppia la lite nel Torinese | accoltellato un uomo arrestato aggressore

L'aggressione è avvenuta in strada a Nichelino dopo una discussione tra due automobilisti. La vittima è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Fermato un uomo di 61 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

