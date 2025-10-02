Alla vigilia della trasferta di domani a Mestre, in casa biancorossa ha parlato Matteo Montano, veterano della A2 e uno dei volti nuovi della Sella Cento. Cosa l’ha spinta questa estate ad accettare l’offerta di Cento e come si sta trovando in questi primi due mesi? "Conoscevo già Renato Nicolai, so che persona è, in più ho avuto delle sensazioni positive dopo la chiacchierata fatta col coach. Cento è una società solida, ho trovato un ottimo ambiente fatto di persone di grande spessore umano, un ottimo staff, tutte persone molto positive che cercano di metterti a proprio agio". Dall’alto della sua esperienza come valuta il livello del campionato e dove pensa possa arrivare la Sella? "Il livello medio è molto alto, tante squadre hanno fatto investimenti importanti, ogni partita sarà combattuta, come abbiamo già visto in queste prime due giornate di campionato dove ci sono solamente due squadre a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sella, ti guida Montano. "Torino, sconfitta salutare. Con Mestre sarà diverso»