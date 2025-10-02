Seicento mila euro per uccidere animali domestici rinselvatichiti | il piano della Regione Lazio
Un bando della Regione Lazio con fondi destinati ai Comuni che effettueranno interventi sul campo diretti alla cattura e all'uccisione di mucche, cavalli, capre, maiali e anche cani e gatti "rinselvatichiti", ovvero sfuggiti al controllo umano. La Lav prepara il ricorso al Tar, Enpa: "Ad eseguire le operazioni, ovviamente, anche i cacciatori". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Seicento mila euro per uccidere animali domestici “rinselvatichiti”: il piano della Regione Lazio - Seicento mila euro per catturare e uccidere animali domestici in libertà al fine di "limitare i danni all’agricoltura, tutelare la biodiversità e ridurre i rischi sanitari". Secondo fanpage.it