Seicento mila euro per uccidere animali domestici rinselvatichiti | il piano della Regione Lazio

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bando della Regione Lazio con fondi destinati ai Comuni che effettueranno interventi sul campo diretti alla cattura e all'uccisione di mucche, cavalli, capre, maiali e anche cani e gatti "rinselvatichiti", ovvero sfuggiti al controllo umano. La Lav prepara il ricorso al Tar, Enpa: "Ad eseguire le operazioni, ovviamente, anche i cacciatori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

