Il nuovo Grande Fratello è iniziato da pochi giorni e già si registrano episodi che fanno discutere in tv e sui social. La protagonista di questa settimana è la concorrente piemontese Giulia Soponariu, finita sotto i riflettori per alcune espressioni ritenute offensive e inappropriate all’interno della casa. Uno degli episodi ha riguardato il concorrente Giulio Carotenuto, sorpreso dagli altri mentre indossava occhiali da sole in casa. Quando gli è stato chiesto di toglierli, il concorrente ha spiegato: “ Ho il certificato medico per poterli indossare anche negli ambienti interni ”. La risposta ha dato il via a una battuta di Giulia, che ha replicato: “Dai non ti credo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sei napoletano, non ci credo che quel certificato medico sia vero”: Giulia Soponariu contro Giulio Carotenuto, è polemica sul Grande Fratello