Migliaia di commenti e quasi 50mila followers su Instagram in pochissimi mesi. Eysan Aksoy è una conduttrice televisiva turca che negli ultimi tempi sta facendo impazzire il web. Quando non lavora, ama i picnic, i ristoranti stellati sui grattacieli, la moda, i viaggi oltreoceano, lo shopping, il mare. Insomma, ha tempo per fare tutto. E lo ha per un semplice motivo: non esiste. O meglio, esiste solo sui social. Basta infatti andare sul suo profilo Instagram per leggere che è stata generata dall’intelligenza artificiale. Nonostante sia una delle prime cose immediatamente visibili sul suo profilo – in un mondo in cui è sempre più difficile distinguere cosa sia reale e cosa invece creato con l’AI – tantissimi utenti hanno invaso gli oltre 230 post con commenti di vario tipo, altri pagano oltre 700 sterline per i suoi contenuti a pagamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sei la migliore anche in tv”. Il caso della conduttrice della Champions che non esiste: creata con l’AI e virale sui social