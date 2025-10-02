Sei film che hanno ispirato Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l' altra

Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson (nelle sale oggi e tra i titoli protagonisti della prossima edizione degli Oscar domani ), è liberamente ispirato al romanzo Vineland dello scrittore Thomas Pynchon, di cui il regista de Il petroliere aveva già adattato nel 2014 Vizio di forma. Il libro è l'ispirazione principale, l'idea guida, ma la regia è un ambito complesso in cui a influenzare un progetto possono esserci molte più fonti. Ed è così anche in questo film. Così, per calarsi più accuratamente nel nuovo capolavoro di Paul Thomas Anderson è possibile anche seguire le tracce lasciate dallo stesso regista nella sua opera. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Sei film che hanno ispirato Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l'altra

In questa notizia si parla di: film - ispirato

Film noir da non perdere ispirato a to have and have not di humphrey bogart

Film di arti marziali del 1967: il capolavoro con voto perfetto che ha ispirato jet li e donnie yen

Prophecy: da domani in streaming su Disney+ il film ispirato al manga di Tetsuya Tsutsui

Appuntamento al cinema con "Porte aperte", un film di @gianniamelio_official, ispirato all’omonimo libro di Leonardo Sciascia, a sua volta ispirato ad un fatto realmente accaduto. Palermo, 1936. Tommaso Scalia è imputato per tre omicidi. La condanna - facebook.com Vai su Facebook

"Death Stranding Mosquito", il film anime ispirato al videogioco "Death Stranding" di Hideo Kojima - https://fumettologica.it/2025/09/death-stranding-mosquito-film-anime-videogioco-hideo-kojima/… - X Vai su X

I 5 film cult più importanti di sempre, che hanno ispirato intere generazioni - Ecco una piccola Top 5 dei cult generazionali che hanno segnato migliaia e migliaia di spettatori in tutto il mondo. Segnala cinema.everyeye.it

After The Hunt – Dopo la caccia, i film che hanno ispirato Julia Roberts e il regista durante le riprese - Julia Roberts e Luca Guadagnino hanno citato i film che hanno funto da ispirazione durante le riprese di After The Hunt – Dopo la caccia. Si legge su comingsoon.it