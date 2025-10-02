Sei e sarai sempre il sole gli amici ricordano Alberto l' infermiere morto a soli 36 anni

Un mare di affetto, cordoglio e incredulità sui social per Alberto Carotenuto, stroncato a 36 anni da un malore fatale nella giornata di ieri, mercoledì 1 ottobre. Lavorava come infermiere all’ospedale di Monfalcone, nel reparto gastroenterologia. Era originario di Boscotrecase, in provincia di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: sarai - sole

L'ultimo SOLE in attesa di un Autunno che mi faccia emozionare come se fosse primavera ? - facebook.com Vai su Facebook

“Sei e sarai sempre il nostro raggio di sole”, l’addio di Sant’Olcese a Barbara - “Sei e sarai sempre il nostro raggio di sole”, dice in lacrime una delle migliori amiche di Barbara Wojcik, in una chiesa strapiena, commossa, unita. Segnala genova.repubblica.it