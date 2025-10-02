SEGRO si rafforza la presenza all’interno dell’Interporto Sud Europa

SEGRO ha sviluppato due nuovi immobili logistici all’interno dell’Interporto Sud Europa, a Maddaloni (Caserta), realizzati per Poste Italiane – SDA. Il nuovo progetto, che ha interessato una superficie di intervento complessiva di oltre 17.000 m 2, si aggiunge a due edifici precedentemente realizzati da SEGRO all’interno del polo campano, uno dei più grandi e strategici parchi logistici del Sud Italia. I nuovi building, moderni e tecnologicamente avanzati, consentiranno a Poste Italiane – SDA di rafforzare ulteriormente la propria rete distributiva sul territorio italiano, facendo leva sulla posizione privilegiata dell’Interporto, al centro dei principali snodi commerciali del Paese, e, grazie alle 242 baie di carico complessive di cui i due magazzini dispongono, garantiranno una gestione efficiente dei flussi logistici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it