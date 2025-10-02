Nuovo appuntamento oggi – giovedì 2 ottobre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Rafet interroga Cetin e viene fuori che l’uomo ha una serie di denunce per truffa da parte di donne deluse, ma che nessuna è andata a buon fine. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 62 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 2, replica puntata 2 ottobre in streaming | Video Mediaset