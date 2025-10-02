Segregata fino alle nozze combinate

2 ott 2025

Rimini, arrestati due genitori originari del Bangladesh: la figlia 18enne maltrattata e riportata in patria con l’inganno perché già «promessa» a un signore benestante. 🔗 Leggi su Laverita.info

