segavecchia il presidente campri lascia

Mirco Campri non è più il presidente dell’ Ente Folkloristico Culturale Forlimpopolese, cioè l’associazione che organizza la Segavecchia. Le dimissioni, per motivi strettamente personali, sono arrivate lo scorso 15 settembre. I soci ora dovranno riunirsi per decidere come proseguire, anche perché l’organizzazione della prossima edizione della secolare manifestazione, che si svolge tradizionalmente nella settimana di metà quaresima, è già avviata. L’Ente organizza anche il mercatino degli hobbisti ogni prima domenica del mese e, da alcuni anni, è l’associazione capofila che coordina e gestisce la parte burocratica del calendario degli eventi natalizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

