Sedici persone dormivano nello stesso appartamento | denunciata una coppia
Dormivano in mezzo al degrado, tra disordine e sporcizia. Una coppia di cittadini cinesi di 50 anni è stata denunciata per aver ospitato abusivamente nel loro appartamento trasformato in struttura ricettiva 16 connazionali, di cui 5 irregolari. I due sono accusati di favoreggiamento. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: sedici - persone
Una giornata di memoria a sedici anni dalla tragedia che costò la vita a 37 persone, con esperti a confronto sulle nuove metodologie di previsione meteo ed analisi climatica... - facebook.com Vai su Facebook