Secondo Ignazio La Russa abbattere San Siro è un errore ma il nuovo sindaco lo può correggere

« Milano è ricordata nel mondo per San Siro e per la Scala. Il duomo ce l’hanno tutte le città. E questo spiega anche il dibattito di queste settimane». Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa, in un’intervista a La Repubblica. In merito alla delibera sull’abbattimento di San Siro e al voto di Forza Italia, «esco dal riserbo a cui mi sono attenuto finora perché ho visto delle ricostruzioni completamente artefatte. La più grossolana è che Forza Italia sia stata decisiva e che noi non volessimo lo sviluppo della città», spiega la seconda carica dello Stato. San Siro e Forza Italia. Forza Italia «è stata certamente decisiva nel rompere l’unità del centrodestra. 🔗 Leggi su Open.online