Seconda edizione della Campestre dei bambini in gara oltre 1.100 studenti delle primarie

Domenica, dalle 14.30, il Parco Incontro di via Ribolle ospiterà la seconda edizione della "Campestre dei bambini", manifestazione sportiva non competitiva promossa dal comitato provinciale Aics Forlì-Cesena insieme all’Associazione volontari Parco Incontro, con il patrocinio del Comune di Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

