Sebino SpA | il rafforzamento di Seta Holding apre una nuova fase di sviluppo

Bergamonews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Sebino S.p.A., leader italiano nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti antincendio e sistemi integrati per la sicurezza, accoglie con estremo favore la decisione del proprio azionista di riferimento SETA Holding S.A. di rafforzare la propria partecipazione nella Società. La decisione è stata presa a seguito della cessione avvenuta il 29 settembre da parte di SETA Holding S.A. della propria partecipazione di maggioranza in Golmar Italia S.p.A., uno dei principali distributori italiani di prodotti professionali per la pulizia e l’igiene a marchio, al fondo Apheon, investitore paneuropeo specializzato in operazioni di private equity nel mid-market. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

