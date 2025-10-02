Sean Penn | L’America di oggi è intrappolata nella bruttezza nell’ignoranza nella dipendenza dalla tecnologia e nel suo abuso

L’attore torna al cinema con Una battaglia dopo l’altra, che racconta la fuga di terroristi politici in un’America inquietante, sempre più vicina a un nazionalismo bianco autoritario. E che lo spinge a una riflessione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sean Penn: «L’America di oggi è intrappolata nella bruttezza, nell’ignoranza, nella dipendenza dalla tecnologia e nel suo abuso»

Sean Penn: «L'America di oggi è intrappolata nella bruttezza, nell'ignoranza, nella dipendenza dalla tecnologia e nel suo abuso» - L'attore torna al cinema con Una battaglia dopo l'altra, che racconta la fuga di terroristi politici in un'America inquietante, sempre più vicina a un nazionalismo bianco autoritario.

Sean Penn: "L'America è intrappolata in bruttezza e stupidità. I miei demoni? Me li sono costruiti" - In un'intervista al "New York Times", l'attore critica gli Usa, racconta il suo impegno civile e, attraverso il film "Una battaglia dopo l'altra", riflette