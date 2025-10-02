Se si va in guerra non è l’esercito che combatte è l’Italia Il gen Masiello a State sicuri
Nel nuovo episodio di State Sicuri, il vodcast Adnkronos dedicato alla sicurezza che cambia, Giorgio Rutelli ha ospitato il Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Un dialogo a tutto campo che ha toccato i grandi scenari internazionali, le sfide della trasformazione culturale e tecnologica delle Forze Armate italiane, la minaccia
Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari
Putin va «avanti con la guerra», il report: non ha paura delle sanzioni e ha un esercito forte. Meloni: «Mosca non punta a costruire la pace»
“Guerra mondiale entro il 2027”. L’allarme arriva dai vertici dell’esercito: “L’Europa (e l’Italia) si preparino”
