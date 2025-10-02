Se la Francia cala il velo su Gesù

Girando in metropolitana a Parigi o nelle stazioni ferroviarie francesi non vi capiterà di imbattervi in una sola pubblicità che reclamizzi il film Sacré Coeur. Eppure la pellicola realizzata da Steven e Sabrina J. Gunnell esce nelle sale cinematografiche proprio in queste ore. La società che si occupa delle campagne pubblicitarie sui treni e sul trasporto pubblico non l'ha reputata idonea. Dicono essere "incompatibile con il principio di neutralità del servizio pubblico". E si mascherano dietro l'accusa (incomprensibile) di "proselitismo". E poco o nulla importa a questi censori che, ricostruendo le apparizioni di Gesù a Marguerite-Marie Alacoque tra il 1673 e il 1675, il documentario restituisce ai francesi (e non solo) parte della loro storia e delle loro radici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Se la Francia cala il velo su Gesù

