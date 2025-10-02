I 15 minuti di celebrità sono diventati improvvisamente 144.000 il 14 settembre del 2000. Rivoluzionando la televisione per sempre. O, quanto meno, per gli ultimi 25 anni. Grande Fratello ha cambiato il paradigma del piccolo schermo, spazzando via lustrini e paillettes che hanno ceduto il posto a jeans e maglietta. I NIP, termine di per sè fastidioso ma amaramente calzante, si sono imposti come i nuovi protagonisti della TV, hanno rubato spazio a professionisti navigati del settore, sono diventate le vere star. Il pubblico aveva bisogno di immedesimazione, di verità, di genuinità. Di specchi in cui riconoscersi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Se i NIP non hanno più senso in TV