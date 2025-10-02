Se i NIP non hanno più senso in TV

Davidemaggio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I 15 minuti di celebrità sono diventati improvvisamente 144.000 il 14 settembre del 2000. Rivoluzionando la televisione per sempre. O, quanto meno, per gli ultimi 25 anni. Grande Fratello ha cambiato il paradigma del piccolo schermo, spazzando via lustrini e paillettes che hanno ceduto il posto a jeans e maglietta. I NIP, termine di per sè fastidioso ma amaramente calzante, si sono imposti come i nuovi protagonisti della TV, hanno rubato spazio a professionisti navigati del settore, sono diventate le vere star. Il pubblico aveva bisogno di immedesimazione, di verità, di genuinità. Di specchi in cui riconoscersi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

se i nip non hanno pi249 senso in tv

© Davidemaggio.it - Se i NIP non hanno più senso in TV

In questa notizia si parla di: senso - sono

Violenza giovanile, il cappellano del Beccaria: “Criminali a 16 anni? Non hanno senso del reale. Gli adulti sono irrilevanti”

Fiorentina: i convocati per il ritiro. Ci sono Kean e Dodò. Pioli: “Torno con grande senso di responsabilità”

Sono stata a Seul, al Korea Beauty Festival, e ho capito il senso della K-beauty, vera e propria filosofia esistenziale

Cerca Video su questo argomento: Nip Hanno Pi249 Senso