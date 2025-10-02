Se dovessero vietare in Italia i viaggi di lavoro per Mosca chiederei la cittadinanza russa Loro devono sapere che gli italiani li amano | così Pupo

Pupo (nome d’arte di Enzo Ghinazzi) è da sempre di casa in Russia, dove ha continuato ad esibirsi anche dopo l’inizio del conflitto in Ucraina. Nel 2024 ha tenuto un concerto al Cremlino, che poi gli è costata la cancellazione di altre date in programma in Lituania e in Belgio. “La cancellazione del concerto in Belgio, così come di quello in Lituania e altrove, è stata un’inaccettabile dimostrazione di arroganza – afferma il cantante -. Prima delle cancellazioni, mi hanno chiesto di fare dichiarazioni sulla base delle loro istruzioni diplomatiche. Io non prendo ordini da nessuno, ho detto semplicemente loro di andare all’inferno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

