Scuola Falcone allo Zen consegnati pacchi con libri e giochi | a donarli una cartoleria palermitana
Consegnati stamattina libri, giochi, zaini, astucci e materiali didattici all’istituto comprensivo Falcone dello Zen, in via Marchese Pensabene, 34. L’iniziativa della Flc Cgil Palermo fa seguito alla consegna dei pacchi con gli stessi articoli avvenuta martedì scorso alla Sperone Pertini a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Comune 4.0, a Quarto presentati i risultati del monitoraggio sismico predittivo sulla scuola “Falcone”
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì presso la palestra della Scuola "Falcone". Istruttori qualificati, 32 anni di storia e di successi. Ammessi al fondo "Dote famiglia 2025" con corsi totalmente gratuiti per bambine e bambini dai 6 ai 14 anni di età. Informazio - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, scuola Falcone chiusa allo Zen per il furto dei cavi elettrici - Furto durante il fine settimana nella scuola Giovanni Falcone allo Zen di Palermo dove i ladri hanno rubato i cavi di rame degli impianti nell'istituto comprensivo. Riporta rainews.it
Talea dell'albero Falcone piantata in scuola allo Zen - I carabinieri forestali del centro anticrimine natura di Palermo insieme ai colleghi del comando stazione San Filippo Neri hanno piantato una talea dell'Albero Falcone presso l'omonimo istituto ... Secondo ansa.it