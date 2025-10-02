Scuola Falcone allo Zen consegnati pacchi con libri e giochi | a donarli una cartoleria palermitana

Palermotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Consegnati stamattina libri, giochi, zaini, astucci e materiali didattici all’istituto comprensivo Falcone dello Zen, in via Marchese Pensabene, 34. L’iniziativa della Flc Cgil Palermo fa seguito alla consegna dei pacchi con gli stessi articoli avvenuta martedì scorso alla Sperone Pertini a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scuola - falcone

Comune 4.0, a Quarto presentati i risultati del monitoraggio sismico predittivo sulla scuola “Falcone”

Palermo, scuola Falcone chiusa allo Zen per il furto dei cavi elettrici - Furto durante il fine settimana nella scuola Giovanni Falcone allo Zen di Palermo dove i ladri hanno rubato i cavi di rame degli impianti nell'istituto comprensivo. Riporta rainews.it

Talea dell'albero Falcone piantata in scuola allo Zen - I carabinieri forestali del centro anticrimine natura di Palermo insieme ai colleghi del comando stazione San Filippo Neri hanno piantato una talea dell'Albero Falcone presso l'omonimo istituto ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Falcone Zen Consegnati