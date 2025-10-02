Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo 2025 26 | iscrizioni scuole entro il 20 ottobre

Anche per l’anno scolastico 20252026 torna il Programma Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo – EPAS, l’iniziativa educativa rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, promossa direttamente dal Parlamento europeo. L'articolo Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo 202526: iscrizioni scuole entro il 20 ottobre . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - ambasciatrice

Le scuole tornano protagoniste in #Europa! Con il programma #EPAS – Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo, studenti e docenti vivranno un percorso interattivo fatto di lezioni, dibattiti e giochi di ruolo Candida la tua #scuola: https://ec.europa.eu/eus - X Vai su X

LA FILIERA PSICHIATRICA A SCUOLA di Vincenza Palmieri “Dalla famiglia, alla scuola, all'oratorio, al quartiere: quella che un tempo era la rete sociale si è trasformata in UNA TRAPPOLA PER I PIÙ FRAGILI, a causa di una filiera medicalizzante che attraver - facebook.com Vai su Facebook

Benevento, Ipsar Le Streghe “ambasciatrice” del Parlamento europeo - Si è concluso il percorso di “Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo” intrapreso dalle classi IV e VB indirizzo Sala e vendita dell'Ipsar Le Streghe di Benevento, una tappa importante del ... ilmattino.it scrive

Erasmus+ ed eTwinning, incontri gratuiti per tutto il personale della scuola. Ecco chi è la nuova figura di “ambasciatore” - Tra settembre e novembre 2025, in tutte le regioni italiane è in corso un nuovo ciclo di incontri dedicati a Erasmus+ e alla piattaforma eTwinning, due strumenti fondamentali per rendere la scuola più ... Come scrive tecnicadellascuola.it