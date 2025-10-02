Screening e prevenzione oncologica | al via il programma di ' Ottobre rosa 2025'

Le Aziende sanitarie ferraresi inaugurano il programma di 'Ottobre rosa 2025', un mese interamente dedicato alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla mammella. L'iniziativa clou della programmazione sono gli Open day di screening mammografico offerti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Torna "La prevenzione non va in vacanza", tra materiale informativo e screening gratuiti

Salute, prevenzione malattie urologiche, Carrieri (Siu): “Screening prostata sia nei Lea”

Nonostante l'aumento dei contagi, solo il 30% degli italiani si è sottoposto almeno una volta a uno screening per le infezioni sessuali. Mancano informazione, accesso ai servizi e una cultura della prevenzione

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione al seno! Se hai tra i 45 e i 49 anni puoi prenotare il tuo esame. Chiama il numero 06164161840 lunedì-venerdì ore 7.30-19.30 e sabato ore 7.30-13.00. Ricordati che i programmi di screening sono operativi

Prevenzione tumore, ecco il progetto "Screening in rete": al via il 15 settembre.

Prevenzione oncologica gratuita con FrecciaRosa: un mese di consulenze mediche sui treni, teleconsulti e screening per il tumore al seno il 21 ottobre - Al via la 15esima edizione della campagna nazionale di sensibilizzazione e divulgazione scientifica, promossa da Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna, con il supporto dell’AIOM: per tutto il mese di o ... Lo riporta vanityfair.it

Catania, protocollo tra Asp e aziende ospedaliere: al via la rete digitale per la prevenzione dei tumori - Siglato un protocollo tra Asp di Catania e ospedali cittadini per innovare gli screening oncologici con digitalizzazione dei sistemi, sinergia ospedale- Secondo corrieretneo.it