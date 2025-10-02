possibilità di un revival di una mamma per amica: le dichiarazioni di Scott Patterson. Da diversi anni si susseguono voci riguardanti un possibile ritorno della celebre serie televisiva Una mamma per amica. Tra gli attori che si sono espressi in favore di un nuovo progetto, spicca la figura di Scott Patterson, interprete del personaggio di Luke Danes. La volontà di rivedere i protagonisti storici dello show alimenta l’interesse dei fan e delle produzioni, che continuano a nutrire speranze di una ripresa. le parole di Scott Patterson sul possibile revival. Scott Patterson, noto per aver interpretato il ruolo di Luke Danes, ha espresso il desiderio di tornare a vestire i panni del suo personaggio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Scott Patterson chiede un revival di una mamma per amica