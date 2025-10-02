Milano, 2 ottobre 2025 – La prima picconata la piazza Carlo Monguzzi a metà mattina: “Io con questa maggioranza del cemento non voglio avere niente a che fare. Per me la misura è colma. Addio!”. Il consigliere comunale di Europa Verde, storico ambientalista milanese, annuncia l’uscita dal centrosinistra, a causa del “sì” della maggioranza alla delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter e sul progetto dei club di realizzare un nuovo stadio e demolire in buona parte il Meazza. Profonda riflessione . Non è un fulmine a ciel sereno. Già mercoledì il parlamentare dei Verdi e leader dei Verdi Angelo Bonelli, alla luce dell’assist di FI al via libera alla delibera su San Siro, aveva annunciato “una profonda riflessione” sulla permanenza dei Verdi nella Giunta e nella maggioranza a Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Scossoni dopo San Siro, Monguzzi dà l'addio a Sala. In bilico anche l'assessora Grandi, e in vista c'è il "rimpastino" in Giunta: ecco cosa può succedere