Scossoni dopo San Siro Monguzzi dà l'addio a Sala In bilico anche l'assessora Grandi e in vista c'è il rimpastino in Giunta | ecco cosa può succedere

Milano, 2 ottobre 2025 –  La prima picconata la piazza Carlo Monguzzi a metà mattina: “Io con questa maggioranza del cemento non voglio avere niente a che fare. Per me la misura è colma. Addio!”. Il consigliere comunale di Europa Verde, storico ambientalista milanese, annuncia l’uscita dal centrosinistra, a causa del “sì” della maggioranza alla delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter e sul progetto dei club di realizzare un nuovo stadio e demolire in buona parte il Meazza.  Profonda riflessione . Non è un fulmine a ciel sereno. Già mercoledì il parlamentare dei Verdi e leader dei Verdi Angelo Bonelli, alla luce dell’assist di FI al via libera alla delibera su San Siro, aveva annunciato “una profonda riflessione” sulla permanenza dei Verdi nella Giunta e nella maggioranza a Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

