Scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 19,57 | avvertita anche a Napoli Panico in chiesa a Pozzuoli

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle ore 19,56 di oggi. Avvertita anche a Napoli. Panico a Pozzuoli tra i fedeli in chiesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scossa - terremoto

