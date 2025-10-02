Scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 19,57 | avvertita anche a Napoli Panico in chiesa a Pozzuoli
Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle ore 19,56 di oggi. Avvertita anche a Napoli. Panico a Pozzuoli tra i fedeli in chiesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2
Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador
Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti
Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa più forte di magnitudo 2.2 - Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, con almeno 6 scosse registrate dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano
Campi Flegrei, scossa di terremoto avvertita a Napoli: magnitudo 2.7 - Una scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei è stata avvertita poco prima delle ore 20 a Napoli.