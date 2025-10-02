Scoppia un’epidemia di vomito e diarrea la crociera nei Caraibi si trasforma in un incubo | Raccolti campioni di feci dagli ospiti per fare dei test

Un’epidemia di vomito e diarrea ha colpito decine di passeggeri a bordo della Serenade of the Seas della compagnia Royal Caribbean, partita da San Diego il 19 settembre e attesa a Miami il 2 ottobre. L’allarme è scattato domenica 28 settembre, quando il caso è stato segnalato ai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) per avviare le verifiche. Secondo i dati comunicati, su 1.874 passeggeri presenti, 94 hanno riferito di essere stati colpiti da sintomi gastrointestinali, accompagnati in alcuni casi da febbre, crampi addominali, dolori muscolari e mal di testa. L’ipotesi principale è che a causare l’epidemia sia stato il norovirus, noto per l’elevata contagiosità e per la capacità di diffondersi attraverso contatto diretto, superfici, acqua o alimenti contaminati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

