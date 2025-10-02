Scoppia una lite tra due automobilisti per un mancato semaforo rosso | finisce a coltellate in strada
Nella tarda serata dello scorso 28 settembre a Nichelino, in provincia di Torino, una lite tra automobilisti per un mancato semaforo rosso è finita a coltellate. Alla base della discussione un mancato semaforo rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lite al semaforo per la precedenza, un automobilista scende armato dalla macchina e accoltella l'altro alla pancia - Tragedia sfiorata a Nichelino, nel Torinese, dove una lite tra automobilisti è terminata a coltellate. Riporta msn.com