Scoppia la protesta Binari bloccati e cortei Proclamato lo sciopero
Domani sciopero generale "in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza ". Lo annunciano in serata la Cgil e i sindacati di base Usb, Cobas, Cui dopo che la marina israeliana ha fermato la rotta della Global Sumud Flotilla. Ma intanto sono già partite mobilitazioni spontanee soprattutto giovanili e studentesche. A Napoli una manifestazione di solidarietà già in programma è finita a bloccare una parte dei binari della stazione centrale. A Milano un concentramento in piazza alla Scala si è trasformato in un corteo. Migliaia di manifestanti hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Cadorna e hanno occupato i binari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso anche a Siracusa.
Flotilla bloccata, a Torino scoppia la protesta immediata: chiuso l'ingresso di Porta Nuova
Scoppia la protesta. Binari bloccati e cortei. Proclamato lo sciopero - A Milano occupata la stazione Cadorna, manifestazioni anche a Roma e in altre città.
Flotilla: terminata protesta sui binari a Torino Porta Nuova - I circa duecento manifestanti entrati in stazione a Porta Nuova a Torino sono usciti poco dopo la mezzanotte e hanno raggiunto su una via laterale, via Sacchi, il corteo prin ...