Scoppia la protesta Binari bloccati e cortei Proclamato lo sciopero

Domani sciopero generale "in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza ". Lo annunciano in serata la Cgil e i sindacati di base Usb, Cobas, Cui dopo che la marina israeliana ha fermato la rotta della Global Sumud Flotilla. Ma intanto sono già partite mobilitazioni spontanee soprattutto giovanili e studentesche. A Napoli una manifestazione di solidarietà già in programma è finita a bloccare una parte dei binari della stazione centrale. A Milano un concentramento in piazza alla Scala si è trasformato in un corteo. Migliaia di manifestanti hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Cadorna e hanno occupato i binari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

