Scoperto tugurio con 16 persone ammassate a dormire
Gli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con la divisione di Polizia Amministrativa e l’ufficio Immigrazione e con l’ausilio di una unità cinofila della Polizia di Stato, ha individuato e poi controllato un appartamento, posto all’interno della torre Belvedere, in Piazzale Stazione a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: scoperto - tugurio
«Questa non l'avevamo mai vista». Un monociclo elettrico sulla Marmolada a oltre 3mila metri di quota in slalom fra gli escursionisti. Di bizzarrie montane le cronache sono piene, ma quanto scoperto da un gruppo di ricercatori del Museo di Geografia dell’Uni - facebook.com Vai su Facebook