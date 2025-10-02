Scoperto tugurio con 16 persone ammassate a dormire

Padovaoggi.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con la divisione di Polizia Amministrativa e l’ufficio Immigrazione e con l’ausilio di una unità cinofila della Polizia di Stato, ha individuato e poi controllato un appartamento, posto all’interno della torre Belvedere, in Piazzale Stazione a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scoperto - tugurio

Cerca Video su questo argomento: Scoperto Tugurio 16 Persone